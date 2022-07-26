26 Июля 2022 09:25

Пожар в горах Алматы тушат при помощи вертолетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сухая трава загорелась в ущелье Кимасарна на склоне горы в Медеуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы отметили, что сообщение о пожаре поступило 25 июля к 20:00. К месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС – 100 человек, 14 единиц высокопроходимой техники, в том числе конный патруль и инспекторы Иле-Алатауского нацпарка – 60 человек, Службы спасения 109, «Казавиалесохраны» – 18 человек.

В тушении загоревшегося сухостоя задействовано два авиаборта Ми-8 АМТ «Казавиаспас» МЧС РК и Службы Спасения 109.

«Из-за крутого склона, темного времени суток отсутствовала возможность применения пожарной техники и авиабортов, в связи с чем, подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке. По прибытии установлено горение сухой травы отдельными очагами, на площади 0,06 га. Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Проведена опашка места загорания», - отметили в пресс-службе ДЧС.

В связи с высокой пожарной опасностью в горной лесной местности жителей просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров и курения.

«В соответствии с частью третьей статьи 367 КРК об АП «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное на особо охраняемых природных территориях», влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП – от 300 тыс. тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности», - добавили в департаменте.