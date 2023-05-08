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Пожар в горах Алматы локализовали

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Мая 2023, 18:41
Пожар в горах Алматы локализовали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На склоне горы в Медеуском районе Алматы продолжается загорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 17:30 тушение природного пожара в Алматы продолжается: группировка сил и средств развернута по повышенному рангу, проводятся работы по ликвидации и ограничению распространения огня. Достигнута локализация в 17:53», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

На месте работают сотрудники ДЧС - 62 человека личного состава и пять единиц техники, сотрудники Нацпарка - 42 человека. Задействовано два вертолета АО «Казавиаспас», осуществлено 30 сбросов (90 тонн), а также вертолет МИ-8 МТВ Службы спасения акимата Алматы.

Напомним, 7 мая в 23:52 часов в Медеуском районе, филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка, малое Алматинское лесничество, на склоне горы произошло загорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника).

При исполнении служебного долга, тушении пожара погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Курманбеков. Также получил травму руки еще один сотрудник противопожарной службы Ерик Окасов.

Алматы   Происшествия   Пожар  
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