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Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Июня 2023, 20:20
Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Ауэзовском районе Алматы произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 19 июня в 18:41 в Ауэзовском районе, микрорайоне Жетысу-3, д.1в/1 произошло горение кафе «ЖинаLike» с переходом на кровлю ресторана «Rise HALL», а также торговых павильонов (фастфуд, цветочный) и ангар (СТО).

«Первые подразделения прибыли к месту вызова в 18:50, расстояние от ближайшей пожарной части составляет 3,5 км. Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:16. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

На тушении пожара было задействовано 64 человека личного состава и 18 единиц техники ДЧС города, две единицы техники «Алматы Су», одна единица техники «Алматы Тазалык».

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Алматы   Происшествия   Пожар  
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