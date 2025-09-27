08:17, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5
Пожар в донерной перекинулся на баню в Караганде
На проспекте Бухар-Жырау ночью загорелась донерная, пристроенная к одноэтажной бане. Огонь перешел на крышу здания бани.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 90 кв. метров и не допустить его дальнейшего распространения. Пострадавших нет, причина устанавливается.
В ночь с 26 на 27 сентября также произошел пожар в квартире, расположенной на семнадцатом этаже 18-этажного жилого дома в Петропавловске - короткое замыкание обогревателя привело к возгоранию.