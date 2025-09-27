РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:17, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в донерной перекинулся на баню в Караганде

    На проспекте Бухар-Жырау ночью загорелась донерная, пристроенная к одноэтажной бане. Огонь перешел на крышу здания бани.

    Пожар в донерной перекинулся на баню в Караганде 
    Фото: МЧС РК

    Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 90 кв. метров и не допустить его дальнейшего распространения. Пострадавших нет, причина устанавливается.

    В ночь с 26 на 27 сентября также произошел пожар в квартире, расположенной на семнадцатом этаже 18-этажного жилого дома в Петропавловске - короткое замыкание обогревателя привело к возгоранию.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Караганда
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают