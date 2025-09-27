Неисправный обогреватель привел к пожару в 18-этажном доме Петропавловска

Оперативно прибывшие пожарные по лестничному маршу из соседних квартир эвакуировали 8 жителей и ликвидировали загорание на малой площади.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Петропавловске 24 сентября начался отопительный сезон.

Согласно графику, 26 сентября тепло начали подавать в 19-й и 20-й микрорайоны, село Борки и микрорайон «Жеңіс». Далее очередь дойдёт до микрорайона «Береке», района железнодорожного вокзала, посёлка Рабочий и остальных районов. На десятый день с начала отопительного сезона тепло получат девятиэтажные и более высокие дома, в которых отсутствуют регуляторы давления на обратном трубопроводе.