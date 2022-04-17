Пожар в дачных садоводствах тушат в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В течение дня огнеборцы выезжали на тушение большого количества пожаров в Павлодаре и Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 13.59 поступило сообщение о возгорании на территории дачных обществ «Надежда» и «Северный». Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - Площадь - 40 гектаров. Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду».

Пожар пока не локализован и не ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, добавили в ДЧС. С огнём на месте борются 47 сотрудников департамента и 12 единиц техники, задействованы 3 машины акимата.

В 13.12 часов поступило сообщение о возгорании на территории дачного общества «Восточный». Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек (площадь устанавливается). Тушение осложнено порывами ветра до 13 м/с. Огонь ликвидирован в 16.42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали 18 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС.

В 14.54 на территории дачных обществ «Энтузиаст» и «Строитель» произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек. Площадь устанавливается, - сообщили в ДЧС. - Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду, локализации и ликвидации нет, жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается».

Пламя там тушат 12 сотрудников ДЧС на 3 машинах, 3 пожарных АО «Алюминий Казахстана» и 1 единица техники, а также 3 человека из местных исполнительных органов.

По сведениям ДЧС, сегодня днём на севере региона порывы южного ветра достигали 15-20 м/с, юго-восточного ветра - 15 метров, температура воздуха - 25 градусов. Объекты жизнеобеспечения на территории области работают в штатном режиме.





Вместе с тем, в ведомстве сообщили о произошедшей трагедии. В 14 часов 28 минут в Экибастузе загорелась квартира на восьмом этаже 9-этажного дома. В ходе тушения обнаружен труп женщины, 1975 года рождения. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 11 человек личного состава службы пожаротушения и 3 единицы техники.

Фото и видео ДЧС Павлодарской области.