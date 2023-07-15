Пожар в Баянаульском национальном парке локализовали

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Огонь перешел на территорию Долбинского лесничества и охватил там площадь 20 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«14 июля в 12:45 в 20 километрах от села Кызылтау на открытой территории произошло возгорание сухой травы. По информации местных исполнительных органов, ориентировочная площадь возгорания составляет 800 га. Огонь перешел на территорию Долбинского лесничества и охватил там площадь 20 га», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара участвуют 130 человек и 35 единиц техники ДЧС области, лесного хозяйства, добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов.

Напомним, 14 июля произошло возгорание сухой травы на площади ориентировочно 500 га с переходом огня на территорию Баянаульского нацпарка. Дополнительно из Павлодара направили колонну ДЧС (17 человек личного состава и 5 единиц техсредств).