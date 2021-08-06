Пожар в Арыси: заместитель акима области призвал жителей микрорайона Наурыз эвакуироваться

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов призвал жителей микрорайона Наурыз города Арысь к эвакуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу акима в социальной сети Facebook.

Как уточнил замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов, в охваченных огнем вагонах находилось 33 тонны желтого фосфора. В настоящее время пожар локализован, однако все еще идет задымление. Дым распространяется в микрорайоне Наурыз города Арысь.

Сакен Калкаманов призвал всех жителей микрорайона эвакуироваться в связи с опасностью паров желтого фосфора.

«Сейчас идет подворовой обход района Наурыз, где мы призываем жителей эвакуироваться. Пары горения желтого фосфора очень опасны. Я прошу жителей микрорайона Наурыз города Арысь все-таки подчиниться просьбам властей, чтобы сохранить свое здоровье и своих близких», - заключил замакима.





Напомним, сегодня на станции Арысь примерно в половине шестого вечера произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию.

Как сообщала пресс-служба области, всего в составе было 64 вагона.

В ликвидации ЧС задействованы: 35 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС, 11 работников, 1 единица техники и пожарный поезд АО НК «КТЖ», 60 сотрудников и 9 единиц техники сотрудников полиции, 8 военнослужащих и 2 единицы техники в/ч 44859 МО РК, 3 работника и 1 единица техники управления санитарно-эпидемиологического контроля.