Пожар в Арыси: эвакуированным жителям микрорайона Наурыз разрешили вернуться в дома

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – Жителям микрорайона Наурыз в городе Арысь разрешили возвращаться в свои дома. В пресс-службе акима Туркестанской области сообщили, что опасности для здоровья и жизни жителей нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата области в сети Instagram.

6 августа в 16:25 на железнодорожном вокзале «Арыс» города Арысь поступило сообщение о пожаре в контейнере грузового поезда. В двух контейнерах находилось ядовитое вещество «желтый фосфор», загруженное в 54 цистерны.

Данный поезд направлялся из Жамбылской области в Россию. Силами АО НК «КТЖ» вагоны были отцеплены и отбуксированы в безопасное место.

«В 17:50 на месте происшествия был сформирован оперативный штаб. Представителями местного акимата из микрорайона Наурыз эвакуировано 1700 человек. Из них 1050 человек размещены в домах родственников, 650 человек размещены в 4 временно открытых эвакуационных пунктах. В связи с инцидентом ДЧС Туркестанской области запустил горячую линию.

В созданном на месте происшествия оперативном штабе работают заместитель акима области С. Калкаманов, начальник ДЧС области Н. Жунусов, начальник Департамента полиции области А. Сейдуалиев, аким города Арыс Г. Курманбекова, представители комиссии по ЧС и аварийной службы по городу Арысь. После тушения пожара со стороны санитарно-эпидемиологической службы были взяты пробы воздуха. Департамент полиции отцепил территорию поезда и окрестности населенного пункта, где произошел пожар и поставил 6 блокпостов», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

На тушении пожара работали 291 человек, 42 единицы техники и пожарный поезд. Пожар полностью потушен в 21:55.

На данный момент 60 сотрудников ДП города Арысь охраняют дома жителей микрорайона Наурыз.

«Жители могут возвращаться домой. Опасности для здоровья и жизни нет», - резюмировали в пресс-службе акима области.



