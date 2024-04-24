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    19:26, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Пожар в Алматинской области угрозы населенным пунктам не несет — МЧС

    Пожар в Алматинской области угрозы населенным пунктам не несет — МЧС
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    Продолжается тушение загорания камышитовой растительности и травостоя в Балхашском районе. По сообщению МЧС РК, угрозы населенным пунктам нет, передает агентство Kazinform.

    Вертолетом АО «Казавиаспас» с водосливным устройством произведено 65 сбросов воды общим объемом 195 тонн на очаги пожара.

    Принятыми мерами: использованием авиационной техники и заброской работников лесного хозяйства и огнеборцев в труднодоступные места — были ликвидированы отдельные очаги и спасено близлежащее крестьянское хозяйство.

    Тушение очагов пожара осложняется торфяными, труднодоступными, отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра.

    Работа по ликвидации очагов продолжается. На месте пожара находится начальник ДЧС Алматинской области Аскар Тойчубеков.

    В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, местные жители, также используются беспилотные летательные аппараты.

    Напомним, в Балхашском районе на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата произошло загорание сухостоя и камыша.

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Пожарные Алматинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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