Пожар унес жизни пожилой супружеской пары в ВКО
В селе Уварово Глубоковского района при пожаре в частном доме погибли супруги пенсионного возраста, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации ДЧС Восточно-Казахстанской области, возгорание произошло в жилом доме. Мужчина 1948 года рождения успел самостоятельно выбраться на улицу до прибытия пожарных, однако получил тяжелое отравление продуктами горения.
— Специалисты Центра медицины катастроф незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти мужчину не удалось. Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело женщины 1953 года рождения, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и регулярно проверять исправность печного отопления и электропроводки.
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