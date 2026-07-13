Пожар унес жизни пожилой супружеской пары в ВКО

В селе Уварово Глубоковского района при пожаре в частном доме погибли супруги пенсионного возраста, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС Восточно-Казахстанской области, возгорание произошло в жилом доме. Мужчина 1948 года рождения успел самостоятельно выбраться на улицу до прибытия пожарных, однако получил тяжелое отравление продуктами горения.

— Специалисты Центра медицины катастроф незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти мужчину не удалось. Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело женщины 1953 года рождения, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и регулярно проверять исправность печного отопления и электропроводки.

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