Пожар тушат в павлодарской школе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарской школе № 28 загорелась кровля примерно на 200 квадратных метрах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 апреля в 08:04 поступило сообщение о пожаре в школе № 28 по адресу: улица Торайгырова, 24. В четырехэтажном здании, на втором этаже, произошёл пожар (кровля) на площади ориентировочно 200 квадратных метров», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

До прибытия пожарных из горящей школы эвакуировались 576 человек, в том числе 551 ребёнок.

Сейчас пламя на месте тушат 50 сотрудников ДЧС на 12 машинах, 4 работника центра медицины катастроф и одна единица техники.