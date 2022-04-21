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    09:35, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Пожар тушат в павлодарской школе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарской школе № 28 загорелась кровля примерно на 200 квадратных метрах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 апреля в 08:04 поступило сообщение о пожаре в школе № 28 по адресу: улица Торайгырова, 24. В четырехэтажном здании, на втором этаже, произошёл пожар (кровля) на площади ориентировочно 200 квадратных метров», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    До прибытия пожарных из горящей школы эвакуировались 576 человек, в том числе 551 ребёнок.

    Сейчас пламя на месте тушат 50 сотрудников ДЧС на 12 машинах, 4 работника центра медицины катастроф и одна единица техники.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Главная Видео Происшествия Павлодарская область
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