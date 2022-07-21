21 Июля 2022 20:28

Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На территории предприятия в Павлодаре горит трансформатор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 18:25 в городе Павлодаре, по адресу улица Северная промзона, 50, на территории ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», происходит горение отдельностоящего трансформатора», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По данным ведомства, на месте происшествия работают 26 сотрудников ДЧС на восьми машинах, три работника центра медицины катастроф и одна единица техники, четыре сотрудника ТОО «Семсер-өртсөндіруші» на одной машине.

В департаменте также добавили, что происходит горение трансформаторного масла без розлива с трансформатора.

«Трансформатор находится вблизи здания турбинного цеха № 3, на данный момент открытого горения нет. Также горят силовые кабели внутри цеха, они находятся под напряжением», - отметил источник.

Полного отключения электроснабжения нет, производится поэтапное отключение электроэнергии. Площадь пожара уточняется.

«Локализации и ликвидации нет. Работают по третьему рангу», - сообщили в ДЧС.

Ситуацию прокомментировали и в управлении энергетики и ЖКХ.

«Пожар практически потушен. Жертв и пострадавших нет. Ограничений по подаче электрической энергии не будет. Станция работает в единой энергосистеме. В случае понижения электроэнергии на ТЭЦ-3, возмещение будет произведено от других энергоисточников. По горячему водоснабжению также не будет ограничений. Сейчас на месте работают сотрудники ДЧС», - проинформировал руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Ержан Салханов.



