Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре
21 Июля 2022 20:28

Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На территории предприятия в Павлодаре горит трансформатор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 18:25 в городе Павлодаре, по адресу улица Северная промзона, 50, на территории ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», происходит горение отдельностоящего трансформатора», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По данным ведомства, на месте происшествия работают 26 сотрудников ДЧС на восьми машинах, три работника центра медицины катастроф и одна единица техники, четыре сотрудника ТОО «Семсер-өртсөндіруші» на одной машине.

В департаменте также добавили, что происходит горение трансформаторного масла без розлива с трансформатора.
«Трансформатор находится вблизи здания турбинного цеха № 3, на данный момент открытого горения нет. Также горят силовые кабели внутри цеха, они находятся под напряжением», - отметил источник.
Полного отключения электроснабжения нет, производится поэтапное отключение электроэнергии. Площадь пожара уточняется.

«Локализации и ликвидации нет. Работают по третьему рангу», - сообщили в ДЧС.

Ситуацию прокомментировали и в управлении энергетики и ЖКХ.

«Пожар практически потушен. Жертв и пострадавших нет. Ограничений по подаче электрической энергии не будет. Станция работает в единой энергосистеме. В случае понижения электроэнергии на ТЭЦ-3, возмещение будет произведено от других энергоисточников. По горячему водоснабжению также не будет ограничений. Сейчас на месте работают сотрудники ДЧС», - проинформировал руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Ержан Салханов.



Новости по теме
Тушу сайгака перевозил мужчина в Акмолинской области
Нового главу департамента внутреннего госаудита представили в Павлодаре
Грузовик упал с моста в Жезказгане
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Тушу сайгака перевозил мужчина в Акмолинской области
Застрявших в горах молодых людей спасли в Алматинской области
Нового главу департамента внутреннего госаудита представили в Павлодаре
Мужчина пытался совершить самоподжог перед зданием Верховного суда в Нур-Султане
Возможную причину массового отравления на Тенгизе назвали в Атырау
Грузовик упал с моста в Жезказгане
Деревья не пострадали от пожара на территории дендропарка в Шымкенте – акимат
Трое детей погибли при падении из окон с начала года в Нур-Султане
Популярное
1 Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана
2 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
3 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
4 Кражу у пенсионерки около 1 млн тенге раскрыли в Акмолинской области
5 Массовое отравление рабочих произошло на Тенгизе

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив