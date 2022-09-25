РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:09, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожар разгорелся на высоте 800 м в нацпарке «Бурабай»

    None
    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - 25 сентября утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе «Көкшетау» на территории ГНПП «Бурабай» на высоте ориентировочно 800 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По уточненным данным произошло возгорание растительности. Площадь и причины устанавливаются.

    По информации МЧС, в ликвидации задействованы более 70 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и ГНПП «Бурабай», которые в пешем порядке направились к месту возгорания и приступили к тушению.

    Вместе с тем, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативной ликвидации возгорания задействован вертолет Казавиаспаса, который также направился к месту возгорания.


    Теги:
    Пожар Акмолинская область Видео Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!