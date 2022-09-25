Пожар разгорелся на высоте 800 м в нацпарке «Бурабай»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - 25 сентября утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе «Көкшетау» на территории ГНПП «Бурабай» на высоте ориентировочно 800 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По уточненным данным произошло возгорание растительности. Площадь и причины устанавливаются.

По информации МЧС, в ликвидации задействованы более 70 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и ГНПП «Бурабай», которые в пешем порядке направились к месту возгорания и приступили к тушению.

Вместе с тем, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативной ликвидации возгорания задействован вертолет Казавиаспаса, который также направился к месту возгорания.