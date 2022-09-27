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Пожар произошел вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Сентября 2022, 15:44
Пожар произошел вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Очевидцы сняли на видео возгорание сухостоя вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео черного дыма, который охватил довольно большую территорию, опубликовано в Сети.

«Трасса Алматы - Конаев, не доезжая 25 км», - говорится в посте.

В ДЧС Алматинской области сообщили, что сигнал о горении сухостоя в Илийском районе, вдоль трассы Алматы-Усть-Каменогорск, поступил в 12:52. На место выехали сотрудники пожарной части №8 села Отеген батыр. Была задействована одна единица техники.

«Горел сухостой на площади три гектара. Пожар ликвидирован в 14:30», - уточнили в пресс-службе ДЧС региона.


Кадр из видео





Алматинская область   Происшествия   Пожар  
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