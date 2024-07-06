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    19:05, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Пожар произошел в ЖК «Нурлы Тау» в Алматы

    Пожар произошел в ЖК «Нурлы Тау» в Алматы
    Фото: кадр из видео

    В Алматы произошло возгорание на одном из этажей жилого комплекса «Нурлы Тау», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах можно увидеть большое количество пожарных машин.

    - Силы и средства ДЧС ликвидируют загорание в Бостандыкском районе в ЖК «Нурлы Тау» по проспекту Аль-Фараби, 7 к5а. Произошло горение квартиры на восьмом этаже 32-х этажного жилого дома. Работают звенья газодымозащитной службы, - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

    Позже в пресс-службе проинформировали, что пожар ликвидирован на площади 8 кв.м. Тушение осложнялось сложной планировкой дома. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали: 65 человек личного состава и 19 единиц техники.

    Теги:
    Пожар Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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