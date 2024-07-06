Пожар произошел в ЖК «Нурлы Тау» в Алматы

В Алматы произошло возгорание на одном из этажей жилого комплекса «Нурлы Тау», передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах можно увидеть большое количество пожарных машин.

- Силы и средства ДЧС ликвидируют загорание в Бостандыкском районе в ЖК «Нурлы Тау» по проспекту Аль-Фараби, 7 к5а. Произошло горение квартиры на восьмом этаже 32-х этажного жилого дома. Работают звенья газодымозащитной службы, - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

Позже в пресс-службе проинформировали, что пожар ликвидирован на площади 8 кв.м. Тушение осложнялось сложной планировкой дома. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали: 65 человек личного состава и 19 единиц техники.