Пожар произошел в здании полиции в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В одном из служебных кабинетов административного здания полиции Талгарского района произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео появилось в сети . В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что возгорание произошло 12 февраля около 14:55 часов.
«Пожар локализован в течение 25 минут силами расчетов местной противопожарной службы, оперативно прибывших на место происшествия. Жертв и пострадавших не имеется. Дальнейшее распространения огня не допущено. Служебная документация не повреждена», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Последствия пожара устраняются в рабочем порядке.
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