Пожар произошел в здании одного из институтов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на втором этаже казахстанского дорожного научно-исследовательского института в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, 6 сентября в 14:04 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Алатауский район, улица Нурпеисова, 2а.

«По прибытии через пять минут происходило горение помещения на втором этаже трехэтажного административного здания на площади 45 квадратных метров. Пожар локализован в 14:23 и ликвидирован в 14:43. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

На тушение пожара задействовано 14 единиц техники и 47 человек личного состава. Проблем с тушением пожара не было.

Сегодня утром в городе горел пассажирский автобус.