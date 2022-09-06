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    15:13, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожар произошел в здании одного из институтов в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на втором этаже казахстанского дорожного научно-исследовательского института в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС города, 6 сентября в 14:04 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Алатауский район, улица Нурпеисова, 2а.

    «По прибытии через пять минут происходило горение помещения на втором этаже трехэтажного административного здания на площади 45 квадратных метров. Пожар локализован в 14:23 и ликвидирован в 14:43. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    На тушение пожара задействовано 14 единиц техники и 47 человек личного состава. Проблем с тушением пожара не было.

    Сегодня утром в городе горел пассажирский автобус.


    Теги:
    Пожар Алматы МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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