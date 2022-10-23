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    18:31, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Пожар произошел в санатории в Бурабайском районе

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В одном из санаториев Щучинско-Боровской курортной зоны на территории Акмолинской области произошел пожар, передает МИА «Казинформ».

    «Произошло возгорание летнего деревянного корпуса в санатории «Алмаз» из-за пожара в котельной. Идет локализация, угрозы возгорания леса и основного здания нет. Ориентировочная площадь возгорания 700 м². Жертв и пострадавших нет», - сообщили в акимате Бурабайского района.


    Позже стало известно, что сгоревшее здание эксплуатируется только в летнее время года и было полностью деревянным. Общая площадь пожара составила 294 квадратных метра. Пожар локализован в 17:05 и ликвидирован 18:00. Причина пожара устанавливается. На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что в двух природных парках в Казахстане есть системы мониторинга пожаров. Системы видеонаблюдения и мониторинга пожаров на территории государственного лесного фонда есть в государственном национальном природном парке «Бурабай» и государственном лесном природном резервате «Семей орманы».



    Кадр из видео






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    Регионы Казахстана Пожар Акмолинская область Боровое Видео Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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