Пожар произошел в ресторане Алматы

В Бостандыкском районе Алматы в одном из ресторанов произошел пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места пожара распространяется в соцсетях. По данным ДЧС города, сообщение о загорании ресторана поступило 11 мая около 10:30 часов.