15:16, 11 Май 2024 | GMT +6
Пожар произошел в ресторане Алматы
В Бостандыкском районе Алматы в одном из ресторанов произошел пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео с места пожара распространяется в соцсетях. По данным ДЧС города, сообщение о загорании ресторана поступило 11 мая около 10:30 часов.
- Пожарные расчеты Бостандыкского СПЧ-1 не дали разгореться пожару в ресторане «Окадзаки», «удержав» пламя на площади 10 квадратных метров в кухонном помещении, где загорелась фритюрница. К счастью, посетители успели покинуть помещение. Жертв и пострадавших нет. Локализация по пожару дана в 10:34, ликвидация в 10:37, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.