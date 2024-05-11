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    15:16, 11 Май 2024 | GMT +6

    Пожар произошел в ресторане Алматы

    Пожар произошел в ресторане Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    В Бостандыкском районе Алматы в одном из ресторанов произошел пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места пожара распространяется в соцсетях. По данным ДЧС города, сообщение о загорании ресторана поступило 11 мая около 10:30 часов.

    - Пожарные расчеты Бостандыкского СПЧ-1 не дали разгореться пожару в ресторане «Окадзаки», «удержав» пламя на площади 10 квадратных метров в кухонном помещении, где загорелась фритюрница. К счастью, посетители успели покинуть помещение. Жертв и пострадавших нет. Локализация по пожару дана в 10:34, ликвидация в 10:37, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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