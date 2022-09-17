Пожар произошел в районе ТЦ «Бакорда» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные за 6 минут локализовали возгорание мусора и магазина в районе торгового центра «Бакорда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, 16 сентября в 14:45 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Алатауском районе по проспекту Рыскулова, 103.

«В 14:54 обнаружили горение мусора с переходом огня на соседние магазины. Один из них трехэтажный магазин по продаже автозапчастей. Незамедлительно подали стволы на защиту и тушение пожара. Пожар локализован через 6 минут, ликвидирован в 15:09. Распространение огня на торговые площади магазинов не допущено. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.





В ведомстве добавили, что от теплового воздействия повреждены запасная кабина помещенная на контейнер и припаркованные рядом два автомобиля.

В ДЧС просят владельцев объектов не загораживать подъездные пути различными сгораемыми материалами, мусором и не курить в неотведенном месте.







