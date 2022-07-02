РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:53, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Пожар произошел в районе рынка «Алтын Орда» близ Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На базаре «Жеты Курдас», расположенном на территории рынка «Алтын орда», загорелись кровли трех зданий: помещения, где готовили самсу, здания ломбарда и двухэтажного кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о пожаре на пульт дежурной части поступило 2 июля в 13:19.

    На место происшествия выехали силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова. В 14:14 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 200 кв. м. Общая площадь построек 400 кв. м.


    В ликвидации возгорания участвовали 27 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы.

    «Для выяснения причин пожара на место происшествия направили исследовательскую испытательную пожарную лабораторию департамента по ЧС», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.


    Теги:
    Пожар Алматы Видео ДЧС МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!