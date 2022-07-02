Пожар произошел в районе рынка «Алтын Орда» близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На базаре «Жеты Курдас», расположенном на территории рынка «Алтын орда», загорелись кровли трех зданий: помещения, где готовили самсу, здания ломбарда и двухэтажного кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о пожаре на пульт дежурной части поступило 2 июля в 13:19.

На место происшествия выехали силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова. В 14:14 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 200 кв. м. Общая площадь построек 400 кв. м.





В ликвидации возгорания участвовали 27 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы.

«Для выяснения причин пожара на место происшествия направили исследовательскую испытательную пожарную лабораторию департамента по ЧС», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.