Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожар произошел в районе барахолки в Алматы

6 Февраля 2023, 21:52
Пожар произошел в районе барахолки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На территории барахолки на рынке «Салем» в Алматы загорелись контейнеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, 6 февраля в 21:09 силы и средства направились по повышенному рангу вызова по адресу: Жетысуский район, улица Бокейханова, 508а.

«Первые расчеты прибыли на место через три минуты. На территории рынка «Салем» на предварительной площади 120 квадратных метров произошло возгорание двухъярусных контейнеров. Введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Создано два участка тушения пожара», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.


В 21:42 пожар локализовали, ликвидировали возгорание в 21:52. Жертв и пострадавших нет.

Недавно в Жетысуском районе Алматы по улице Москвина загорелся склад с товарами.


Фото: ДЧС
Новости по теме
За спасение женщины во время пожара в Талдыкоргане военнослужащего наградили медалью
Пассажирский автобус сгорел в Алматы: акимат озвучил подробности
Пассажирский автобус загорелся в Алматы
Теги:
Читайте также
Перенести бумажный завод за город просят жители Алматы
В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
Трассу закрыли в Костанайской области из-за плохой видимости
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей