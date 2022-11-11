Пожар произошёл в районе «барахолки» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Жетысуском районе Алматы загорелся контейнер. Пожарные расчёты производят тушение по повышенному рангу вызова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара появилось в сети.

По данным ДЧС, 11 ноября в 10:56 силы и средства направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Жетысуский район, мкр. Северное кольцо, 7Б.

«Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли через 8 минут, установлено горение контейнера, сильное задымление. Произведено развертывание сил и средств, немедленно приступили к тушению загорания, ввели пожарные стволы, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей. Обстановка под контролем, ведется наблюдение посредством камер систем видеонаблюдения, к месту загорания направлены все силы взаимодействия города», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Фото: t.me/Zanamiviehali