Пожар произошел в одной из школ Алматинской области

В одной из школ села Жамбыл Алматинской области произошел пожар, огонь ликвидировали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС региона, 17 мая на линию «101» пункта связи пожарной части № 5 города Каскелен поступило сообщение о задымлении в средней школе села Жамбыл в Карасайском районе.

— На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу. По прибытию на место происшествия установлено, что произошло загорание водного диспенсера на площади 2 квадратных метра, на третьем этаже в кабинете № 57 (в данное время занятий не было), — отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Дети и персонал эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте были задействованы 22 сотрудника и девять единиц техники ДЧС Алматинской области, пять сотрудников и одна единица техники Алматы.

В отделе образования Карасайского района добавили, что 17 мая в 17:40 в средней школе № 2 села Жамбыл администрацией школы и дежурными учителями был зафиксирован инцидент, потребовавший вмешательства пожарной службы. Незамедлительно был совершен вызов пожарной бригады, которая прибыла на место происшествия в 17:59.