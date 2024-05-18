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    20:26, 17 Май 2024 | GMT +6

    Пожар произошел в одной из школ Алматинской области

    Пожар произошел в одной из школ Алматинской области
    Фото: ДЧС области

    В одной из школ села Жамбыл Алматинской области произошел пожар, огонь ликвидировали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ДЧС региона, 17 мая на линию «101» пункта связи пожарной части № 5 города Каскелен поступило сообщение о задымлении в средней школе села Жамбыл в Карасайском районе.

    — На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу. По прибытию на место происшествия установлено, что произошло загорание водного диспенсера на площади 2 квадратных метра, на третьем этаже в кабинете № 57 (в данное время занятий не было), — отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Дети и персонал эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

    На месте были задействованы 22 сотрудника и девять единиц техники ДЧС Алматинской области, пять сотрудников и одна единица техники Алматы.

    В отделе образования Карасайского района добавили, что 17 мая в 17:40 в средней школе № 2 села Жамбыл администрацией школы и дежурными учителями был зафиксирован инцидент, потребовавший вмешательства пожарной службы. Незамедлительно был совершен вызов пожарной бригады, которая прибыла на место происшествия в 17:59.

    — Благодаря оперативным действиям персонала школы учащиеся были эвакуированы в безопасное место, а здание отключено от источника питания. В настоящее время ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Сотрудниками пожарной службы проводятся мероприятия по установлению причин инцидента, — прокомментировали инцидент в отделе образования Карасайского района.

    Теги:
    ДЧС Пожар Дети Алматинская область Эвакуация школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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