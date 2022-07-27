27 Июля 2022 12:00

Пожар произошел в многоэтажке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горела кровля кухни быстрого питания на первом этаже многоквартирного дома в микрорайоне Керемет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы уточнили, что пожарные работают в микрорайоне Керемет, 7 корпус 32.

«Произошло горение кровли кухни быстрого питания на первом этаже 10-этажного дома. Развернута пожарная автолестница, введены стволы, организована работа звеньев газодымозащитной службы. На месте сил и средств ДЧС достаточно. По загоранию достигнута локализация в 10:56, ликвидация в 10:58», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Кадр из видео