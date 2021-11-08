Пожар произошел в многоэтажке в Алматы: был спасен пожилой человек, его сын погиб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рано утром в микрорайоне «Казахфильм» произошел пожар в квартире одного из пятиэтажных домов, в результате которого был спасен пожилой мужчина, еще один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

8 ноября в 06:41 утра пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в микрорайоне «Казахфильм» Бостандыкского района.

«По прибытии в 06:50 обстановка была следующая: на лестничной клетке первого этажа пятиэтажного дома создалось сильное задымление, часть жильцов успели покинуть свои квартиры. Звено газодымозащитной службы проникло в полыхающую квартиру, при помощи аварийно-спасательных инструментов пожарные демонтировали решетку и спасли пожилого хозяина 75 лет, который оказался заблокированным на кухне и звал на помощь.

Ранее хозяйка квартиры успела вывести двух внучек и отвела на безопасное расстояние. В ходе разведки поступила информация, что в одной из горящих комнат трехкомнатной квартиры находится человек. В ходе поисково-спасательных работ в дальнем углу комнаты обнаружено тело мужчины 1977 года рождения без признаков жизни. Пострадавшие были переданы прибывшей бригаде скорой медпомощи», - уточнили в пресс-службе ДЧС города.

Принятыми мерами, в 07:06 пожар ликвидирован, задействовано 30 сотрудников, шесть единиц техники, УП Бостандыкского района (четыре сотрудника, одна единица техники), скорой медпомощи (три сотрудника, одна единица техники). Проведение спасательных работ осложняло наличие решеток на окнах.

Сообщается, что одной из версий причин пожара, могло послужить короткое замыкание электросамоката, включенного в розетку в ночное время.

ДЧС города призывает к соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических бытовых приборов, не оставлять их включенными без присмотра.