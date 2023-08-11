Пожар произошел в многоэтажке в Алматинской области: 8-летнюю девочку госпитализировали

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Отеген батыр Илийского района из-за игры ребенка с огнем произошел пожар в многоквартирном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 августа в 11:47 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Отеген батыр Илийского района по улице Гагарина в многоквартирном жилом доме на пятом этаже произошло возгорание. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС. По прибытию выяснилось, что в туалете произошло тление ведра с мусором, в результате чего в квартире и подъезде было сильное задымление. Причиной возгорания послужила детская шалость с огнем», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Звено газодымозащитной службы, взломав входную дверь, проникли в квартиру и при помощи спасательного колпака эвакуировали через лестничную клетку девочку 2015 года рождения, которая находилась на балконе. Она госпитализирована в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей. Также 20 человек эвакуировались самостоятельно, в медицинской помощи не нуждаются.

В тушении возгорания и эвакуации людей были задействованы 13 сотрудников и три единицы техники ДЧС, а также бригады скорой медицинской помощи и сотрудники районного отдела полиции.