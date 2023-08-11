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    23:32, 10 Август 2023 | GMT +6

    Пожар произошел в многоэтажке в Алматинской области: 8-летнюю девочку госпитализировали

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    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Отеген батыр Илийского района из-за игры ребенка с огнем произошел пожар в многоквартирном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 августа в 11:47 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Отеген батыр Илийского района по улице Гагарина в многоквартирном жилом доме на пятом этаже произошло возгорание. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС. По прибытию выяснилось, что в туалете произошло тление ведра с мусором, в результате чего в квартире и подъезде было сильное задымление. Причиной возгорания послужила детская шалость с огнем», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Звено газодымозащитной службы, взломав входную дверь, проникли в квартиру и при помощи спасательного колпака эвакуировали через лестничную клетку девочку 2015 года рождения, которая находилась на балконе. Она госпитализирована в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей. Также 20 человек эвакуировались самостоятельно, в медицинской помощи не нуждаются.

    В тушении возгорания и эвакуации людей были задействованы 13 сотрудников и три единицы техники ДЧС, а также бригады скорой медицинской помощи и сотрудники районного отдела полиции.


    Теги:
    Пожар Алматинская область Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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