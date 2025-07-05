Пожар произошел в многоэтажке в Алматы

На место оперативно прибыли пожарные расчёты. По лестничному маршу спасатели эвакуировали 20 человек. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут.

— Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Ранее в Алматы прошли пожарно-тактические учения по подготовке систем гражданской защиты к работе в условиях современной плотной городской застройки.