23:36, 04 Июль 2025 | GMT +5
Пожар произошел в многоэтажке в Алматы
Сегодня в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар в гардеробной одной из квартир, расположенной на 10-м этаже 13-этажного жилого дома по улице Розыбакиева, передает агентство Kazinform.
На место оперативно прибыли пожарные расчёты. По лестничному маршу спасатели эвакуировали 20 человек. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут.
— Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе ДЧС города.
Ранее в Алматы прошли пожарно-тактические учения по подготовке систем гражданской защиты к работе в условиях современной плотной городской застройки.