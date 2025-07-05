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    23:36, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар произошел в многоэтажке в Алматы

    Сегодня в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар в гардеробной одной из квартир, расположенной на 10-м этаже 13-этажного жилого дома по улице Розыбакиева, передает агентство Kazinform.

    ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі/өрт сөндіру көлігі/өрт
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    На место оперативно прибыли пожарные расчёты. По лестничному маршу спасатели эвакуировали 20 человек. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут.

    — Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе ДЧС города.

    Ранее в Алматы прошли пожарно-тактические учения по подготовке систем гражданской защиты к работе в условиях современной плотной городской застройки.

    Теги:
    ДЧС Пожар Алматы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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