    09:00, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Пожар произошел в двухэтажном кафе в Астане

    В районе Есиль столицы по улице Елубая Тайбекова произошло возгорание в двухэтажном кафе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Астаны.

    Фото: ДЧС Астаны

    По прибытии пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Возгорание мебели на первом и втором этажах здания было ликвидировано на площади 80 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на всю площадь здания.

    Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
