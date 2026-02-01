Пожар произошел в двухэтажном кафе в Астане

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Возгорание мебели на первом и втором этажах здания было ликвидировано на площади 80 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на всю площадь здания.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.