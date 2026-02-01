09:00, 01 Февраль 2026 | GMT +5
Пожар произошел в двухэтажном кафе в Астане
В районе Есиль столицы по улице Елубая Тайбекова произошло возгорание в двухэтажном кафе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Астаны.
По прибытии пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Возгорание мебели на первом и втором этажах здания было ликвидировано на площади 80 кв. м. Принятыми мерами не допущено распространение огня на всю площадь здания.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.