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Пожар произошел недалеко от станции Чемолган в Алматинской области
27 Июля 2022 17:33

Пожар произошел недалеко от станции Чемолган в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В селе Жибек жолы Карасайского района по улице Сырыма Датулы произошло возгорание кровли бани, автомойки и кафе под одной крышей на общей площади 984 кв.м., передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара возле железнодорожных путей, появилось в Сети.


В ДЧС Алматинской области проинформировали, что сообщение о возгорании одноэтажного здания поступило в 14:11.

«На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова. В тушении огня были задействованы 20 сотрудников и 5 единиц техники. В 15:00 пожар был локализован, в 15:15 ликвидирован», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Для выяснения причин пожара на место происшествия была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория департамента по ЧС. Жертв и пострадавших нет.


Кадр из видео
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