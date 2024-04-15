Пожар произошел недалеко от барахолки в Алматы

Алматинские пожарные предотвратили взрыв в частном доме в Алатауском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места пожара распространяется в соцсетях. По данным ДЧС, 15 апреля в 10:03 силы и средства были направлены в Алатауский район, на улицу Биянху.

- Произошло возгорание товарно-материальных ценностей под навесом времянки, частично кровли дома с переходом на кровлю соседнего дома, а также хозпостройки по улице Биянху на площади 250 квадратных метров. С места пожара пожарными эвакуировано два газовых баллона, - отметили в пресс-службе ДЧС.

В 10:31 по пожару достигнута локализация. Площадь уточняется. Принятыми мерами, угроза распространения огня на соседний дом снята.