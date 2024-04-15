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    14:30, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Пожар произошел недалеко от барахолки в Алматы

    пожар
    Фото: коллаж Kazinform

    Алматинские пожарные предотвратили взрыв в частном доме в Алатауском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Видео с места пожара распространяется в соцсетях. По данным ДЧС, 15 апреля в 10:03 силы и средства были направлены в Алатауский район, на улицу Биянху.

    - Произошло возгорание товарно-материальных ценностей под навесом времянки, частично кровли дома с переходом на кровлю соседнего дома, а также хозпостройки по улице Биянху на площади 250 квадратных метров. С места пожара пожарными эвакуировано два газовых баллона, - отметили в пресс-службе ДЧС.

    В 10:31 по пожару достигнута локализация. Площадь уточняется. Принятыми мерами, угроза распространения огня на соседний дом снята.

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Алматы Взрыв
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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