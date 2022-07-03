Пожар произошел на строительном рынке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пиломатериалы загорелись в 03:00 ночи на строительном рынке, расположенном на территории рынка «Бакорда» в Алатауском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, пожарные выехали на место в 3:10 в ночь со 2 на 3 июля. В 03:18 обнаружили горение открытым пламенем пиломатериала на территории строительного рынка близ строящегося здания торгового центра.









«Из-за высокого теплового излучения создалась угроза распространения огня на соседние штабеля с древесиной и строящееся здание торгового центра. Незамедлительно на месте пожара развернута работа оперативного штаба, введены стволы высокой производительности, задействован пожарный автопоезд, для разбора завалов привлекалась тяжелая гусеничная техника Службы спасения. В ликвидации пожара задействовано 21 единица техники и 64 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Пожар локализован в 04:04, огонь ликвидирован в 06:35 на общей площади 2 тыс. кв. м.

Пожарным удалось отстоять большую часть рынка, более 24 тыс. кв. м. (общая площадь рынка более 26 тыс. кв. м.). Также предотвратили распространение огня на близрасположенное строящееся здание ТЦ на территории «Бакорда». Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.