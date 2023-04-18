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Пожар произошел на рынке «Семиречье» в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Апреля 2023, 20:12
Пожар произошел на рынке «Семиречье» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы локализовали пожар на рынке «Жетысу-Семиречье», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 18 апреля в 19:10 силы и средства направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, микрорайон «Кайрат», Кульджинский тракт, 181, рынок «Семиречье».

«Несмотря на час пик и пробку, пожарная техника прибыла на место по нормативу в 19:19. По прибытии обнаружено горение контейнеров, введены стволы на тушение и защиту соседних контейнеров, автоцистерны установлены на пожарные гидранты – обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара контролировалось при помощи камер системы видеонаблюдения. На месте пожара развернута работа оперативного штаба. Два участка тушения пожара. Огнеборцы вскрывают контейнеры для ограничения распространения огня», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

В 19:50 пожар был локализован, а в 20:01 - ликвидирован на общей площади 120 квадратных метров. Пожарные отстояли от огня соседние контейнеры с товарно-материальными ценностями


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