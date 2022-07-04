4 Июля 2022 16:00

Пожар произошел на одном из рынков Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобильные шины и мусор горели вблизи автосервиса в районе рынка «Бакорда» в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара появилось в Сети . В ДЧС Алматы сообщили, что 4 июля в 12:32 на пульт 101 поступило сообщение, что по адресу ул. Ырысты, 46/2 в Алатауском районе, вблизи автосервиса произошло загорание.

«Пожарные подразделения, дежурившие рядом, прибыли на место за несколько минут. Они обнаружили загорание мусора и б/у шин. Общая площадь пожара составила 35 кв. м. Загорание незамедлительно локализовали в 12:50, ликвидировали в 12:57. Все было в рабочем порядке. Работала одна автоцистерна и 5 пожарных», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее на строительном рынке, расположенном на территории рынка «Бакорда» в Алатауском районе, горели пиломатериалы.