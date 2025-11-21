Пожар произошел на климатическом саммите ООН в Бразилии
На месте проведения климатической конференции COP30 в бразильском городе Белен разгорелся пожар. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.
Людей эвакуировали из павильона, в котором произошло возгорание. На место событий прибыли пожарные. В результате работы десятков пожарных огонь был потушен.
— Следствие установит, как начался пожар, но я сомневаюсь, что это было умышленным преступлением, — заявил министр туризма Бразилии Сельсо Сабино.
Как отмечается, пожар добавил дополнительную остроту обсуждениям на конференции, поскольку время подходило к финальному этапу согласований.
— Трагический пожар на COP30, который сорвал работу ООН по климату, Народное пленарное заседание и помешал переговорам, — к сожалению, стал яркой метафорой, — заявил активист из США Джес Веспонте.
Ранее сообщалось, что в бразильском городе Белен на 30-й Конференции ООН по изменению климата группа из 12 стран подписала Декларацию о достоверности информации в вопросах изменения климата.