    05:15, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар произошел на климатическом саммите ООН в Бразилии

    На месте проведения климатической конференции COP30 в бразильском городе Белен разгорелся пожар. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

    Пожар на саммите в Бразилии
    Фото: thedailystar.net

    Людей эвакуировали из павильона, в котором произошло возгорание. На место событий прибыли пожарные. В результате работы десятков пожарных огонь был потушен.

    — Следствие установит, как начался пожар, но я сомневаюсь, что это было умышленным преступлением, — заявил министр туризма Бразилии Сельсо Сабино.

    Как отмечается, пожар добавил дополнительную остроту обсуждениям на конференции, поскольку время подходило к финальному этапу согласований.

    — Трагический пожар на COP30, который сорвал работу ООН по климату, Народное пленарное заседание и помешал переговорам, — к сожалению, стал яркой метафорой, — заявил активист из США Джес Веспонте.

    Ранее сообщалось, что в бразильском городе Белен на 30-й Конференции ООН по изменению климата группа из 12 стран подписала Декларацию о достоверности информации в вопросах изменения климата. 

    Теги:
    Климат ООН Мировые новости Бразилия
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
