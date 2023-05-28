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Пожар произошел на киностудии «Казахфильм»

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Мая 2023, 18:38
Пожар произошел на киностудии «Казахфильм» Фото: ДЧС г. Алматы.

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы сообщили, что на киностудии «Казахфильм» произошло горение рабочего стола, инструмента и оконных проемов в столярном цехе по изготовлению декораций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 мая в 12:22 в Бостандыкском районе, на проспекте Аль-Фараби, 176 в АО «Казахфильм» произошло горение рабочего стола, инструмента и оконных проемов в столярном цехе по изготовлению декораций на предварительной площади 10 квадратных метров. Загорание локализовано в 12:40 и ликвидировано в 12:42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Отмечается , что угрозы распространения не было.

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