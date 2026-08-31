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    Пожар продолжают тушить в нацпарке «Алтын-Эмель»

    На территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» 31 августа зарегистрирован лесной пожар. Очаг возгорания локализован, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    лесной пожар
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    Сотрудники лесного хозяйства и специалисты «Казавиаорманкоргау» проводят работы по полному тушению пожара и предотвращению его повторного возгорания.

    Основная задача при тушении пожара — не допустить дальнейшего распространения огня и его перехода на соседние территории, а также полностью ликвидировать возгорание.

    Пожарная обстановка на лесных территориях находится на постоянном контроле.

    Ранее в Казахстане зарегистрировали пять лесных пожаров — в Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, а также в ГЛПР «Семей».

    Также 13 августа в регионах Казахстана за сутки зарегистрировали восемь лесных пожаров.

    Лесной фонд Пожар Регионы Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Природные пожары
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор