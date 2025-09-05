Пожар охватил территорию АЗС в Шымкенте

Во время ночного патрулирования инспекторы заметили густой дым, поднимавшийся с территории АЗС. Правоохранители выехали на место происшествия и сообщили о возгорании на пульт службы «101».

— До приезда пожарных полицейские успели эвакуировать автомобиль, находившийся в непосредственной близости от очага возгорания, а также вывели граждан в безопасное место. Возможные тяжелые последствия удалось предотвратить, — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

К тушению пожара были привлечены силы ДЧС: 25 человек личного состава и 4 единицы техники.

— 4 сентября в 01:41 в Аль-Фарабийском районе Шымкента, на улице Мадели кожа, на пустующем участке, принадлежащем одному из ТОО, произошло возгорание. Огонь охватил деревянное строение площадью 12 кв. м, внутри которого находился кубический метр дров. Рядом горели деревянные отходы на площади около 6 кв. м. Пожар был локализован в 01:58 и полностью ликвидирован в 02:15, — уточнили в ДЧС Шымкента.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Туркестанской области вынесен приговор двум подсудимым за нарушение правил пожарной безопасности на автозаправочной станции. Каждый из них приговорен к пяти годам лишения свободы. Причиненный моральный и материальный ущерб возмещен частично.