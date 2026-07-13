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    Пожар на СТО в Костанае локализован

    Пожарным удалось локализовать возгорание, произошедшее в автосервисе по улице Орджоникидзе в Костанае. Информации о пострадавших не поступало, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар на СТО в Костанае локализован
    Кадр из видео

    Пожарные МЧС локализовали возгорание, произошедшее в одноэтажном отдельно стоящем здании станции технического обслуживания по улице Орджоникидзе в Костанае.

    По уточненным данным, с первых минут после сообщения о пожаре на место были направлены силы и средства МЧС. Для координации действий был развернут штаб пожаротушения, а также обеспечена бесперебойная подача воды.

    В настоящее время возгорание локализовано. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

    По информации МЧС, сообщений о пострадавших на линию 112 не поступало.

    Ранее жуткие кадры пожара появились в соцсетях. Позже стало известно, что это загорелась крыша СТО.

    Пожар Регионы Казахстана Костанайская область Костанай СТО
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор