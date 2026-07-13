Пожар на СТО в Костанае локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание, произошедшее в автосервисе по улице Орджоникидзе в Костанае. Информации о пострадавших не поступало, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пожарные МЧС локализовали возгорание, произошедшее в одноэтажном отдельно стоящем здании станции технического обслуживания по улице Орджоникидзе в Костанае.

По уточненным данным, с первых минут после сообщения о пожаре на место были направлены силы и средства МЧС. Для координации действий был развернут штаб пожаротушения, а также обеспечена бесперебойная подача воды.

В настоящее время возгорание локализовано. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

По информации МЧС, сообщений о пострадавших на линию 112 не поступало.

Ранее жуткие кадры пожара появились в соцсетях. Позже стало известно, что это загорелась крыша СТО.