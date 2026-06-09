Пожар на подстанции вызвал блэкаут в Германии
В Ройтлингене на юго-западе Германии после возгорания на электроподстанции произошло масштабное отключение электричества, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) заявил, что «с высокой долей вероятности» причиной пожара был поджог.
По его словам, уже зафиксированы важные следы.
— Сейчас основные усилия направлены на продолжение расследования по всем направлениям, чтобы выяснить обстоятельства этого поджога и установить личности преступников, — указал он.
Министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг Мануэль Хагель (Manuel Hagel) сообщил о подозрении в «преднамеренном поджоге и нарушении работы общественных учреждений». По его словам, расследованием занимается полицейское подразделение по защите государственной безопасности и антитеррористический центр земельного ведомства по уголовным делам.
— Мы привлечем виновных к ответственности по всей строгости закона, — пообещал министр в Ройтлингене.
Следователи выясняют, действительно ли «имел место поджог или даже террористический акт». При этом окончательную оценку инциденту давать рано, расследование ведется по всем направлениям, подчеркнул он.
— Есть признаки того, что при поджоге использовалось горючее вещество, — сообщил в свою очередь представитель земельного ведомства уголовной полиции в Штутгарте.
Пожар в Ройтлингене привел к отключению электричества
В ночь на 8 июня в Ройтлингене к югу от Штутгарта загорелись два трансформатора на электроподстанции. Спустя полчаса пожар был локализован и еще ночью полностью потушен. В результате пожара произошел масштабный сбой в электросетях. На пике без электричества остались около 20 тысяч домохозяйств в самом городе и прилегающих населенных пунктах. По данным Хагеля, блэкаут охватил 7600 зданий, пострадали около 40 тысяч человек.
Мэр Ройтлингена Томас Кек (Thomas Keck) сообщил, что блэкаут в числе прочего затронул городскую больницу. Это поставило под угрозу человеческие жизни, «и это непростительно», добавил он. В течение дня в части районов электроснабжение было восстановлено. По словам Хагеля, полиция Ройтлингена усилит присутствие вблизи объектов критической инфраструктуры, в ночное время полицейские патрули также будут объезжать оставшиеся без электричества районы.
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