Пожар на подстанции вызвал блэкаут в Германии

В Ройтлингене на юго-западе Германии после возгорания на электроподстанции произошло масштабное отключение электричества, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) заявил, что «с высокой долей вероятности» причиной пожара был поджог.

По его словам, уже зафиксированы важные следы.

— Сейчас основные усилия направлены на продолжение расследования по всем направлениям, чтобы выяснить обстоятельства этого поджога и установить личности преступников, — указал он.

Министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг Мануэль Хагель (Manuel Hagel) сообщил о подозрении в «преднамеренном поджоге и нарушении работы общественных учреждений». По его словам, расследованием занимается полицейское подразделение по защите государственной безопасности и антитеррористический центр земельного ведомства по уголовным делам.

— Мы привлечем виновных к ответственности по всей строгости закона, — пообещал министр в Ройтлингене.

Следователи выясняют, действительно ли «имел место поджог или даже террористический акт». При этом окончательную оценку инциденту давать рано, расследование ведется по всем направлениям, подчеркнул он.

— Есть признаки того, что при поджоге использовалось горючее вещество, — сообщил в свою очередь представитель земельного ведомства уголовной полиции в Штутгарте.

Пожар в Ройтлингене привел к отключению электричества

В ночь на 8 июня в Ройтлингене к югу от Штутгарта загорелись два трансформатора на электроподстанции. Спустя полчаса пожар был локализован и еще ночью полностью потушен. В результате пожара произошел масштабный сбой в электросетях. На пике без электричества остались около 20 тысяч домохозяйств в самом городе и прилегающих населенных пунктах. По данным Хагеля, блэкаут охватил 7600 зданий, пострадали около 40 тысяч человек.

Мэр Ройтлингена Томас Кек (Thomas Keck) сообщил, что блэкаут в числе прочего затронул городскую больницу. Это поставило под угрозу человеческие жизни, «и это непростительно», добавил он. В течение дня в части районов электроснабжение было восстановлено. По словам Хагеля, полиция Ройтлингена усилит присутствие вблизи объектов критической инфраструктуры, в ночное время полицейские патрули также будут объезжать оставшиеся без электричества районы.

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