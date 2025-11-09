РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:15, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар на складе парфюмерии в Турции: есть жертвы и пострадавшие

    В промышленном районе Дильовасы провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошел крупный пожар на складе парфюмерно-косметической продукции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: aydintimes.com

    По данным местных властей, в результате возгорания погибли шесть человек, еще один получил ранения.

    Пожар вспыхнул утром на складе, где хранились горючие химические вещества, используемые в производстве парфюмерии. Пламя быстро охватило все здание. На место происшествия прибыли пожарные, службы спасения, полиция и сотрудники управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

    После ликвидации огня спасатели обнаружили тела шести человек внутри помещения. Один пострадавший был доставлен в больницу. Уполномоченные органы проводят расследование причин трагедии.

    В заявлении губернатора Коджаэли говорится, что пожар полностью потушен, начались следственные работы.

    Ранее мы писали о том, что 11 человек приговорены к пожизненному заключению по делу о пожаре в турецком отеле, где погибли десятки людей, в том числе дети.

    Акжигит Чукубаев
    Автор
