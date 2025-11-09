Пожар на складе парфюмерии в Турции: есть жертвы и пострадавшие

По данным местных властей, в результате возгорания погибли шесть человек, еще один получил ранения.

Пожар вспыхнул утром на складе, где хранились горючие химические вещества, используемые в производстве парфюмерии. Пламя быстро охватило все здание. На место происшествия прибыли пожарные, службы спасения, полиция и сотрудники управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

После ликвидации огня спасатели обнаружили тела шести человек внутри помещения. Один пострадавший был доставлен в больницу. Уполномоченные органы проводят расследование причин трагедии.

В заявлении губернатора Коджаэли говорится, что пожар полностью потушен, начались следственные работы.

