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    13:11, 12 Август 2023 | GMT +6

    Пожар на складах в Алматы тушили 120 человек

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сложный пожар на складах в Алматы ликвидирован в 12:22, жертв и пострадавших нет, огнеборцы предотвратили распространение пожара на соседние строения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Всего в ликвидации пожара задействованы: 120 человек личного состава и 33 ед. техники ДЧС, а также для подвоза воды 7 водовозов коммунальных служб и Службы спасения г. Алматы. На месте пожара выставлено оцепление из числа сотрудников МВД.

    Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре на складах в районе барахолки, который удалось локализовать в 9:45.

    Теги:
    Пожар Алматы ДЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная
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