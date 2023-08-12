Пожар на складах в Алматы тушили 120 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сложный пожар на складах в Алматы ликвидирован в 12:22, жертв и пострадавших нет, огнеборцы предотвратили распространение пожара на соседние строения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Всего в ликвидации пожара задействованы: 120 человек личного состава и 33 ед. техники ДЧС, а также для подвоза воды 7 водовозов коммунальных служб и Службы спасения г. Алматы. На месте пожара выставлено оцепление из числа сотрудников МВД.