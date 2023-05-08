Пожар на Медеу: два вертолета сбросили около 40 тонн воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На склоне горы в Медеу продолжается возгорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника). В ДЧС Алматы озвучили подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 мая в 23:52 часов в Медеуском районе филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка в малом Алматинском лесничестве, на склоне горы произошло возгорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника).

«Незамедлительно были направлены 59 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС города, также оперативная группа Ннацпарка. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом местности, сильным ветром, высокой сухой травой, большим количеством валежника (поваленные сухие деревья)», - сообщает пресс-служба ДЧС.

8 мая в 01:24 часов при исполнении служебного долга, при тушении пожара на склоне горы, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы.

«Также получил травму руки еще один сотрудник противопожарной службы командир отделения Специализированного отряда ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы старший сержант гражданской защиты Оқасов Ерик Алмасбекулы, 1992 года рождения», - добавили в департаменте.

Продолжается работа по тушению пожара. В ликвидации возгорания задействованы сотрудники нацпарка «Иле Алатау» - 42 человека и 32 человека личного состава, 5 единиц техники ДЧС Алматы, также два вертолета «Казавиаспаса» Ми-171, Ми-8 с водно-сливным устройством.

По состоянию на 15:13 осуществлено 13 сбросов 39 тонн воды. Достигнута локализация юго-восточный стороны. Предварительная площадь пожара составляет три гектара.