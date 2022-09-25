Пожар на горе в нацпарке «Бурабай» локализован

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар на горе «Көкшетау» на высоте 800 м на территории нацпарка «Бурабай» локализован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В 11-13 пожар локализован. Площадь устанавливается. На данный момент произведено четыре сброса воды с вертолета Казавиаспас с водно-сливным устройством. Каждый сброс содержит примерно три тонны воды», - сообщает МЧС.

Сегодня утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе «Көкшетау» на территории ГНПП на высоте ориентировочно 800 м. По уточненным данным произошло возгорание растительности.

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