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    11:49, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожар на горе в нацпарке «Бурабай» локализован

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар на горе «Көкшетау» на высоте 800 м на территории нацпарка «Бурабай» локализован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «В 11-13 пожар локализован. Площадь устанавливается. На данный момент произведено четыре сброса воды с вертолета Казавиаспас с водно-сливным устройством. Каждый сброс содержит примерно три тонны воды», - сообщает МЧС.

    Сегодня утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе «Көкшетау» на территории ГНПП на высоте ориентировочно 800 м. По уточненным данным произошло возгорание растительности.


    Кадр из видео




    Теги:
    Пожар Акмолинская область Видео МЧС Происшествия, ЧС для mail.ru
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