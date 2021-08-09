Пожар на Бурундайском кладбище сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сняли на видео пожар на Бурундайском кладбище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в Facebook .

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в 12:30 в индустриальной зоне Алатауского района, вблизи кладбища произошло загорание сухостоя на открытой местности на предварительной площади 1,5 гектара.

«Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Задействовано 22 человек, 4 единиц техники. Принятыми мерами возгорание локализовано в 14:28, ликвидировано в 15:11. В связи с высокой пожарной опасностью, просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни», - сообщили в ДЧС.

Отметим, что 9 августа также загорелся сухостой на склоне в ущелье Кимасар. Пожарные Алматы ликвидировали возгорание сухостоя при помощи вертолета.