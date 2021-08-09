+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар на Бурундайском кладбище сняли на видео в Алматы

9 Августа 2021 16:51
Поделиться:
Пожар на Бурундайском кладбище сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сняли на видео пожар на Бурундайском кладбище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона Организатора крупной нарколаборатории осудили в Алматы Гвардейцы задержали дебошира с ножом

Видео пожара появилось в Facebook .

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в 12:30 в индустриальной зоне Алатауского района, вблизи кладбища произошло загорание сухостоя на открытой местности на предварительной площади 1,5 гектара.

«Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Задействовано 22 человек, 4 единиц техники. Принятыми мерами возгорание локализовано в 14:28, ликвидировано в 15:11. В связи с высокой пожарной опасностью, просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни», - сообщили в ДЧС.

Отметим, что 9 августа также загорелся сухостой на склоне в ущелье Кимасар. Пожарные Алматы ликвидировали возгорание сухостоя при помощи вертолета.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона
Организатора крупной нарколаборатории осудили в Алматы
Гвардейцы задержали дебошира с ножом
Популярное
1 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
4 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
5 Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
6 Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Читайте также
Мероприятие с блогерами и артистами выявили проверяющие в Алматы
Сухостой в горах Алматы тушили при помощи вертолета
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив