Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На кургальжинском шоссе под Астаной горит сухостой. На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га, передает МИА «Казинформ».

19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой.

По прибытию огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездная в сторону Косшы.

«На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей», - говорится в сообщении столичного ДЧС.

В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС гАстаны, 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы.