Повысить штрафы за незаконный вывоз мусора на окраины столицы поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил обеспечить строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серьезной проблемой в городе являются несанкционированные места складирования отходов. Очень важная проблема, основными местами скопления строительного мусора являются окраины столицы либо близлежащие территории Акмолинской области», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы.

Глава государства дал ряд поручений в этом направлении.

«В связи со сложившейся ситуацией поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов принять меры для ужесточения административных мер наказания за незаконное складирование отходов. Тут должна быть, конечно, и бытовая культура наших граждан. В быту, в квартирах, в подъездах ведут себя не должным образом, ведут себя не как столичные жители, ведут себя как люди, которые не имеют никакого отношения к городской цивилизации. Здесь должна быть разъяснительная работа. Если кто-то приехал из села – пусть он научится работать со своими отходами, объясните ему. Поручаю акимату обеспечить строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера Северная гряда», - добавил Касым-Жомарт Токаев.