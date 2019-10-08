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09:17
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вчера 20:58
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Повысить штрафы за незаконный вывоз мусора на окраины столицы поручил Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил обеспечить строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Серьезной проблемой в городе являются несанкционированные места складирования отходов. Очень важная проблема, основными местами скопления строительного мусора являются окраины столицы либо близлежащие территории Акмолинской области», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы.
Глава государства дал ряд поручений в этом направлении.
«В связи со сложившейся ситуацией поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов принять меры для ужесточения административных мер наказания за незаконное складирование отходов. Тут должна быть, конечно, и бытовая культура наших граждан. В быту, в квартирах, в подъездах ведут себя не должным образом, ведут себя не как столичные жители, ведут себя как люди, которые не имеют никакого отношения к городской цивилизации. Здесь должна быть разъяснительная работа. Если кто-то приехал из села – пусть он научится работать со своими отходами, объясните ему. Поручаю акимату обеспечить строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера Северная гряда», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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