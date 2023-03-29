Повысить роль адвокатов призвал Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что адвокатам с самого начала досудебного расследования должны беспрепятственно предоставляться материалы уголовного дела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соблюдение принципа верховенства права во всех сферах жизни должно стать фундаментом поступательного прогресса нашей страны. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов. Ключевую роль здесь играет формирование высокопрофессионального и неподкупного судейского корпуса. С другой стороны, нужно, чтобы у всех граждан был равный доступ к качественным юридическим услугам для защиты своих прав в суде. С этой целью государство гарантирует юридическую помощь пострадавшим из социально уязвимых категорий», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время первой сессии Парламента VIII созыва.

«Также необходимо повысить роль адвокатов. Им с самого начала досудебного расследования должны беспрепятственно предоставляться материалы уголовного дела», - отметил Президент.

Ранее Президент заявил, что конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.