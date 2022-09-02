Повышение зарплаты воспитателям детсадов придаст большой импульс их работе – депутат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Алматы Арайлым Шамова заявила, что воспитатели детских садов сегодня получают ежемесячную зарплату в размере 100-120 тыс. тенге. По ее мнению, это очень мало. Депутат считает, что решение Президента о повышении заработной платы воспитателям детских садов придаст большой импульс их работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своем Послании народу страны сказал, что нужно принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. Сейчас воспитатели детских садов получают маленькую зарплату – порядка 100-120 тыс. тенге в месяц. Могу сказать, что инициатива Президента даст большой толчок их работе», - заявила депутат.

Она также заметила, что в школах Алматы наблюдается нехватка мест для учащихся.

«Если, как сказал в своем Послании Президент, к 2025 году в рамках проекта «Комфортная школа» будут построены школы на 800 тыс. мест, то думаю, решение этой проблемы будет найдено» - заявила она.

Арайлым Шамова поддержала предложение Президента об открытии новой программы «Нацфонд – детям».